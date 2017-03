«Egualitad è chaussa da mintgin e mintgina»

Oz per il di internaziunal da las dunnas ha tranter auter la actualmain suletta dunna en la regenza grischuna tradì sias opiniuns en connex cun la situaziun da las dunnas en la societad.

Uschia è Barbara Janom Steiner p. ex. da l'avis ch'il cumbat per ils dretgs da las dunnas na duai ozendi betg pli vegnir manà sin via cun demostrar. Quai saja ina chaussa da mintgina e mintgin da respectar e promover l'egualitad tranter um e dunna en il mintgadi.

Cun ils svilups en il Grischun è ella en general cuntenta – saja quai lura cun l'egualitad da paja entaifer l'administraziun chantunala u cun la promoziun da structuras favoraivlas per famiglias sco canortas. Tuttina vesa ella er en questas spartas anc potenzial da megliurar la situaziun, er en l'economia nua che na betg tuttas interpresas mettian tuttina bler paisa sin l'egualitad.

Las dunnas en la politica mancan

Ch'i para almain il mument da dar nagina successura per ella en la regenza l'onn che vegn è per ella putgà. Barbara Janom Steiner chapescha dentant er in tant lunsch las resalvas da blersa dunnas dad anc entrar en la politica sper ils divers pensums che bleras hajan anc cun famiglia, lavur ed uniuns.

« Jau poss be pruvar da motivar dunnas giuvnas: Vegni en la politica, igl è impurtant che las dunnas èn preschentas er sin livel politic. » Barbara Janom Steiner

cussegliera guvernativa

In avantatg sco dunna en il militar

Sco Barbara Janom Steiner ha tradì ad RTR, haja ella profità dad esser ina dunna durant sia carriera militara. Fertant che ses collegas umens avevian problems da motivar lur schuldada n'avessan ses umens mai dà si uschè ditg ch'ella marschavia er anc davantvart. Uschia saja quai sta d'avantatg d'esser dunna durant ils exercizis da militar.

