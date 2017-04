En Svizra vegn lavà dapli daners

Marcantamain dapli cas da lavar daners han fatschentà l'onn passà las autoritads svizras. Uschia ha la Finma, la Surveglianza federala dals martgads da finanzas stuì tractar 22 cas da lavar daners. Il 2015 eran quai anc 9 cas.

Ch’il dumber è s’augmentà sin 22 cas da lavar daners stettia en connex cun cas da corrupziun internaziunals, scriva la Finma. En tut ha la Finma fatg 625 investigaziuns e decis 38 proceders per far valair il dretg da controlla. Omaduas cifras èn in zic pli bassas ch’il 2015. Là aveva la Finma anc fatg 794 investigaziuns e 55 proceders.

La Finma ha reducì las expensas

Sco il quint annual da la Finma mussà ha la Surveglianza federala dals martgads da finanzas spargnà il segund onn en roda tar las expensas. Uschia ha ella duvrà trais milliuns francs pli pauc che l’onn avant ed investì en tut il 2016 121 milliuns francs.

Cumbat cunter attatgas da cyber

Sa deditgar pli fitg vul la Surveglianza federala dals martgads da finanzas en il futur als ristgs d'attatgas da cyber ed a la controlla d’interpresas che surdattan parts da lur fatschenta a partenaris externs.

