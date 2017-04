En tut ils chantuns en Svizra è la populaziun creschida

La populaziun svizra crescha ad in crescher. Il 2016 abitavan en Svizra 8’417’700 persunas. En cumparegliaziun cun l’onn passà èn quai 90’600 persunas dapli ni in augment da 1,1%.

Tenor las cifras dal Uffizi federal da statistica è la populaziun creschida en tut ils chantuns en Svizra. Quest svilup saja da contribuir a dus facturs, in è in saldo da migraziun l’auter è in surpli da naschientschas.

Populaziun cun pass svizzer è creschida

Il dumber da las persunas cun in pass svizzer è creschì per 39’200 persunas, quel da la populaziun senza pass svizzer ma cun dimora en Svizra è creschì l’onn passà per 51’400 persunas, scriva l’Uffizi federala da statistica.

Chantun Grischun cun in plus da quasi milli persunas

Il chantun Grischun ha uschia dumbrà l'emprim da schaner quest onn 197'529 persunas, quai en cumparegliaziun cun l’onn avant in plus da 919 persunas.

