Eroport Genevra cun grondas investiziuns

Per dar damogn a las cifras da passagiers che creschan adina pli fitg vul l’eroport da Genevra investir mintg’onn da quai da 150 milliuns francs. Las investiziuns duain vegnir finanziadas cun agens meds e per part cun credits.

Il chantun da Genevra na dat naginas subvenziuns - quai ha il schef da l'eroport André Schneider ditg en la gasetta 'Matin Dimanche'. Da l'autra vart paja l'eroport mintgamai la mesadad da ses gudogn al chantun Genevra.

Las lavurs a Genevra han gia cumenzà. Il terminal principal è vegnì engrondì per survegnir dapli plaz per passagiers e spurtegls da check-in. Fin en diesch onns duai il plaz esser dublegià. Auter che per exempel l'eroport da Turitg dispona l'eroport da Genevra da reserveas da terren be restrenschidas. Perquai ston las construcziuns vegnir realisadas sin il plaz existent.

