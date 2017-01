Externalisar SBB Cargo

La cumissiun da traffic dal Cussegl naziunal emprova danovamain da metter sin atgnas chommas la SBB Cargo.

Ella vul externalisar la figlia da l'SBB en ina structura da holding per stgaffir uschia dapli concurrenza. La raschun per la nov'emprova è il sboz per l'organisaziun da l'infrastructura da la viafier. Gia cun la revisiun da la lescha da transport da rauba era la chombra gronda persuenter d'externalisar l'SBB Cargo. Lura ha la proposta dentant fatg naufragi pervi da la resistenza dal Cussegl dals chantuns.

Sindicats crititgeschan plans

Il sindicat dal persunal da viafier (SEV) crititgescha fermamain l'idea da la cumissiun dal Cussegl naziunal da vulair externalisar l'SBB Cargo. Quai fullia via per vender l'interpresa, uschia communitgescha il sindicat.

Era l'uniun tetgala dals sindicats «Travail.Suisse» è cunter ils plans da la cumissiun. Quai saja in pass privlus envers la privatisaziun, uschia scriva «Travail.Suisse». La decisiun da la cumissiun da traffic na correspundia betg ad ina necessitad, mabain saja da natira ideologica.

