Fed Cup: Bacsinszky ha gudagnà a Minsk

La Svizra Timea Bacsinszky ha gudagnà cunter Arina Sabalenka da la Bielorussia.

Suenter l'emprim di dals mezfinals dal Fedcup a Minsk tranter la Bielorussia e la Svizra statti il mument tar in pari dad 1:1. La Svizra Timea Bacsinszky ha gudagnà encunter Arina Sabalenka da la Bielorussia en 2 sets cun 6:4 e 7:5.

Uschia ch'igl è dumengia tar ils ulteriurs 2 gieus singuls ed il dubel dal Fed Cup anc tut avert. La Svizra spera da savair far part dal final per la secunda giada. La prima giada il 1998 a Genevra aveva la Svizra mo per pauc manchentà il titel. La Spagna aveva gudagnà cun 2:3.

RR Novitads 18:00