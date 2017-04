Finamira d'emissiuns da CO2 betg cuntanschida

Las emissiuns da gas da serra tras il traffic sin via en Svizra èn sa sminuidas ils ultims onns, tuttina èn ellas anc adina sur quellas da l’onn 1990. Las finamiras fixadas per l’onn 2015 na sajan uschia betg cuntanschidas, quai scriva l’Uffizi federal d’ambient.

En ses rapporta davart l’inventar dals gas da serra per l’onn 2015 scriva l’uffizi che las emissiuns vegnian dal traffic motorisà e sajan tar 15,4 milliuns tonnas, quai che muntia anc adina 4% sur il nivel dal 1990. Uschia n'è la finamira da reducir las emissiuns betg cuntanschida tar il traffic.

Dapli kilometers

L'onn 2008 sajan las emissiuns dal traffic anc stadas 13% pli autas che l'onn 1990. Dapi lura sajan quellas sa sminuidas levamain. Quai saja sur tut d'engraziar a las emissiuns da gas da serra che sajan sa sminuidas per kilometer charrà, scriva l'Uffizi federal d'ambient. Questa sminuziun vegnia dentant puspè disfatga perquai ch'i vegnia charrà dapli kilometers.

Che las emissiuns sajan sa sminuidas marcantamain il 2015 saja d'engraziar al curs minimal da l'euro envers il franc che saja vegnì schlià là. Pervi da quel saja il «turissem da tancar» sa calmà quasi dal tut.

Edifizis ed industria cuntanschan la finamira

Edifizis èn vegnids da reducir las emissiuns da gas da serra per 26% sin 12,7 milliuns tonnas. Uschia saja la finamira da 22% per l'onn 2015 cuntanschì, scriva il BAFU. In motiv saja dentant l'aura relativamain miaivla da l'enviern 2015. Uschia n'hajan ins betg duvrà tanta energia per stgaudar. Quai mussia dentant er ch'ils edifizis sajan anc adina relativamain dependents da fossils cumpostabels sco per exempel ieli da stgaudar.

L'industria ha perfin surpassà la finamira per 17%, finamira fiss stà 7%. Motivs per questa sminuziun saja sur tut che la raffinaria d'ieli Tamoil a Collombey en il Vallais saja vegnida serrada. Plinavant era perquai che la producziun da cement saja sa reducida.

