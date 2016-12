Gastronomia: Jacky Donatz na va betg en pensiun

Il cuschinier grischun Jacky Donatz, ch'è vegnì premià cun 15 puncts da Gault Millau, ha prest 65 onns. El banduna il restaurant Sonnenberg a Turitg ed avra in nov restaurant tenor il medem concept.

Il cuschinier Jacky Donatz vegn 65. En pensiun na va el dentan... 3:48 min, Telesguard dals 22.12.2016

En il restaurant Sonnenberg a Turitg è Jacky Donatz stà ils ultims 17 onns. Quai saja stà il meglier temp da sia vita professiunala, ha ditg Donatz. La carriera dal grischun aveva cumenzà cun in emprendissadi da cuschinier a l'eroport da Turitg. Suenter ha el lavurà tranter auter en il Carlton a San Murezzan, en l’hotel Zürich e tar la Jacky's Stapferstube. Quai avant ch'el ha surpiglià il Sonnenberg.

Cun 65 onns na pensa el tuttina betg vi dad ir en pensiun. El banduna bain il Sonnenberg, ma el avra in nov restaurant en il center da Turitg. La primavaira che vegn veglia el cumenzar ina collavuraziun cun in local. Co e cum na tradescha il cuschinier dentant anc betg.

RTR Telesguard