Genervra e Turitg perdan il pli bler temp en colonna

Ils da Genevra passentan en media 38 minutas a di e 146 uras ad onn en colonna. Il segund plaz en Svizra han ils da Turitg cun 33 minutas a di e 127 uras ad onn en colonna. En cumparegliaziun cun ina situaziun senza traffic dovran ils automobilists a Turitg 31% dapli temp per il viadi.

Sco la nova gasetta «Schweiz am Wochenende» scriva analisescha Tomtom las datas da colonnas sin l'entir mund cun agid da datas da GPS dals apparats da navigaziun. Billiuns da datas da 48 pajais e 390 citads vegnan analisads.

Naginas surpraisas en il ranking mundial

Sin l'emprim plaz dal mund è Mexico City cun 227 uras ad onn en colonna. Per in viadi dovran ins là 66% dapli temp che sch'il traffic giess senza interrupziun. Durant il temp da truscha la saira dovran ins perfin dubel uschè ditg.

Sin il segund plaz sa chatta Bangkok, sin il terz è Jakarta en l'Indonesia. Plazza quatter occupescha Chogqing en China. Las emprimas citads europeanas sin la glista da rangaziun èn Lodz en Pologna, Bukarest en Rumenia ed Istanbul che suondan tschellas citads sin las plazzas 5, 6 e 7.

Citads svizras stuppadas

Genevra sa chatta sin plazza 54, Turitg sin plazza 93. Lausanne suonda sin rang 116 cun in tras l'auter 124 uras ad onn en colonna. Lugano sin plazza 153 cun 128 uras ad onn. Basilea ha gì il 2016, 123 uras da colonna, quai dat plazza 154.

Berna occupescha il 266avel rang cun 99 uras da colonna ad onn. Autras citads svizras n'han betg chatta ina plazza en il ranking internaziunal da Tomtom.

1,6 milliardas custs pervi da colonnas

Independent da las uras da colonnas, procuran vias stuppadas per 1,6 milliardas ad onn. Ils custs resultan sur tut entras temp pers dentant er tras carburant (benzin u diesel) duvrà supplementar, ils donns per l'ambient e consequenzas d'accidents. Quai han ils Uffizis federals da svilup dal territori e quel da vias quintà or per ils onns 2010 enfin 2014.

Tenor il rapport "vias e traffic 2016" èn ils menders puncts da colonna sin vias svizras stadas en las grondas aglomeraziuns. Sin il sviament nord da Turitg-Winterthur èn vegnidas mesiradas bun 3'000 uras da colonna, al tunnel dal Gubrist a Turitg 2'400 uras ed en la regiun gronda enturn Baregg 1'900 uras.

RR novitads 12:00