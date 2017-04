Genevra: La Frantscha exiliescha in radical muslim svizzer

La Frantscha ha exilià il manader dal center muslim a Genevra Hani Ramadan. Quest um saja conuschents per remartgas radicalas che pericliteschan la populaziun sin territori franzos, scriva il ministeri dal intern franzos.

Cunter Hani Ramadan ch’è naschì a Genevra era vegni concedì venderdi passà in scumond da sa mover sin territori franzos. El è alura vegnì arrestà a Colmar nua ch’el vuleva sa participar ad ina conferenza.

Defendì l’encrappada

Ramadan è naschi a Genevra ed era in temp scolast da franzos ad ina scola a Meyrin (GE). L’october 2002 era Ramadan vegnì suspendì ed l’entschatta dal onn 2003 era el vegni relaschà. Quai pervi ch’el aveva en la gasetta franzosa «Le Monde» defendì l’encrappada per nunfidaivladad en la lètg. Era aveva el ditg che aids saja in chasti da Dieu.

Biadi dal fundatur dals frars muslims

Hani Ramadan è il frar dal sciencià islamic Tariq Ramadan. Ed el è il biadi dal fundatur dals frars muslims en l'Egipta Hassan al-Banna.

