Giuvenils muslims chattan atgna via religiusa

Giuvenils muslims en Svizra s’orienteschan pauc vid imams en moscheas u vid predicaturs online. Quai mussa in studi da l’Universitad da Lucerna. Il studi mussa vinavant ch’ils giuvens interpreteschan lur religiun a moda individuala e critica. In trend ch'è però da constatar tar giuvenils en general.

Dumandà ha l’universitad 33 umens giuvens muslims e 28 dunnas giuvnas muslimas ch'han tranter 15 e 30 onns. La gronda part pratitgescha la religiun.

En cumparegliaziun cun la realitad saja en quest studi la part dals muslims che pratitgeschan lur religiun surrepreschentads, sco era las persunas cun ina buna scolaziun e cun ragischs tircas, scriva l’Universitad da Lucerna.

Differents motivs per interess religius

Ils giuvenils dumandads han inditgà da s’interessar per la religiun ord differents motivs. L’islam po esser in sustegn emoziunal, in mussavia tras la vita u ina collecziun da reglas ch’i vala da suandar.

Ina part s’occupa trasora cun l’islam, in’autra part pir dapi in tschert eveniment. Quai po per exempel esser stà in mortori, ina crisa persunala, in viadi en in pajais muslim u la naschientscha d’in agen uffant.

Scumond da minarets sco eveniment impurtant

Pir las discussiuns politicas e socialas en Svizra davart l’islam han muventà blers da s’occupar pli intensivamain cun lur religiun. In eveniment decisiv per blers dumandads saja stà l’iniziativa da minarets.

Giuvenils muslims fan – sco auters giuvenils era – diever da bleras medias per tschertgar e cumparegliar infurmaziuns. L’avis da geniturs, amis e da la communitad en las moscheas hajan in’impurtanta rolla. Pli pitschen che supponì saja l’influenza d’imams en moscheas u predicaturs en l’internet. Il contact persunal saja impurtant per giuvenils muslims.

Quest agir individual e confident areguard la religiun n’è tenor il studi betg in muster extraordinari. Il cuntrari: Umans giuvens tendeschan da sa distanziar d’instituziuns religiusas e da sez far las experientschas.

