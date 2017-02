Gudogn da Nestlé lieua

Il gudogn dal concern da mangiativas svizzer è sa reducì l'onn passà per passa 6%. Percunter è la svieuta s'augmentada levet.

Il concern da mangiativas Nestlé ha augmentà la svieuta per 0,8% sin 89,4 milliardas francs.

Il gudogn è sa reducì per 6,2% sin 8,9 milliardas francs.

Il pli fitg creschì saja il concern en las spartas d'aua e pavel d'animals. Il pli pauc en las spartas products da latg e dultscharias. Quai ha communitgà Nestlé. Il 2015 è il gudogn dal producent da Maggi, KitKat, Nespresso e Co. sa reducì marcantamain per 36% sin 9,5 milliardas francs.

Prognosas positivas e in zic damain dividenda

La radunanza generala da l'entschatta avrigl vegn a proponer ina dividenda da 2,30 francs per aczia. L'onn passà muntava la proposta a 2,25 francs per aczia.

Per l'onn current quinta Nestlé da crescher per 2 fin 4%. Per vegnir pli profitabel ed efficient duaja il concern vegnir restructurà a moda massiva.

