Herbert Maeder è mort

Il Verd da l'emprima ura è era sa profilà en il cumbat per proteger la Greina, ed era suenter er daventà president da la fundaziun Greina.

Il fotograf Herbert Maeder dal chantun Appenzell dadora è mort curt avant ses anniversari d'87 onns. Quai sorta d'ina annunzia da morts en la Neue Zürcher Zeitung. Maeder è stà 12 onns en il Cussegl naziunal dal 1983 fin il 1995 senza far part d'ina partida – però en la fracziun da l'Allianza dals independents (AdI) e la Partida evangelica da la Svizra (PEV).

El valeva sco in dals Verds da l'emprima ura. Il muntagnard e fotograf ha tranter auter politisà sco protectur da la natira. In da ses gronds merits è stà la victoria en il cumbat per proteger la Greina. Pli tard è Maeder stà president da la fundaziun da la Greina.

RR novitads 15:00