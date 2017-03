Hilti cun gudogn da record

Il concern d'urdain da construziun Hilti, cun sedia en il Principadi da Liechtenstein, ha fatg in gudogn da record l'onn 2016.

Hilti - il concern cun sedia en il Principadi da Liechtenstein ha augmentà ses gudogn net per 17 pertschient sin passa 480 milliuns francs. Il gudogn da manaschi ha cun 604 milliuns francs cuntanschì in plus da 10 pertschient. Quai ha Hilti communitgà il venderdi.

Gia il schaner aveva Hilti laschà savair che la svieuta saja creschida l'onn passà per 5,7 pertschient e quai sin 4,6 milliardas.

Las meglras fatschentas ha il concern d'urdain da construcziun fatg en l'America dal nord ed en l'Europa. Plinavant ha il concern per l'emprima giada fatg in svieuta dapli ch'ina milliarda francs cun la vendita via online.

RR novitads 12:00