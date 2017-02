Hotellaria spetga 2017 in lev plus

Il 2016 nodan ils hoteliers grischuns in minus da 1,9% ni 90'000 pernottaziuns. Ma cumpareglià cun l'onn avant cun in minus da 6,6% è quai gia bunas novas. Svizra Turissem ed hotelleriesuisse averteschan dentant ch'i dovra vinavant stentas per render pli cumpetitiv il turissem svizzer.

Il 2016 saja stà in onn difficil, di Jürg Schmid, il directur da Svizra Turissem. Ma las perspectivas sajan malgrà tut empermettentas.

« Nus avain in plus en las citads ed nus avain in minus en las Alps. Ma quai minus vegn pli pitschens. Nus chattain pia il funs suenter blers onns cun las consequenzas dal ferm franc svizzer » Jürg Schmid

Directur da Svizra Turissem

Vinavant sut squitsch è pia la hotellaria en las regiuns muntagnardas. Quai sa era il president da hotelleriesuisse, il Grischun Andreas Züllig.

'Supplement svizzer' sto davent

En trais secturs vulan els perquai augmentar lur stentas.

Primo la structura da custs. Impurtant sajan cooperaziuns da cumpra tranter ils hotels per uschia survegnir cundiziuns pli favuraivlas dals furniturs. E cunter l'augment da pretsch nungiustifitgà per products da l’exteriur cumbattian els cun l'iniziativa per pretschs gists (Fairpreis-Iniziative).

«Sche jau cumprel in furn per la cuschina che custa tranter 35’000 e 40’000 francs ed il medem producent venda quels en Germania per 10’000 enfin 15’000 euros pli favuraivel lura na pos jau betg cumprar en l'exteriur mabain stos cumprar tar il furnitur en Svizra e pajar in augment da 20% enfin 30%. Quai na va betg, cun quai stuain nus far fin».

Nova clamada multimediala

Secundo cumbattan els la mancanza da persunal qualifitgà cun la nova professiun da la spezialista ni il spezialist per la communicaziun d'hotel. Il futur ina funcziun clav en tut ils manaschis, è Züllig persvas.

«Las giuvnas ed ils giuvens na vulan betg pli far l’emprendissadi classic en il service ni en cuschina ni a la recepziun mabain ch’ins po lavurar ed haja era la survista da l’entir manaschi en in hotel». Abilitads da communitgar cun ils meds novs d'internet e social media ed enconuschientschas da linguas sajan adina pli fitg dumandadas. Il nov emprendissadi vegni encunter a la giuventetgna ed era als hotels che tschertgian urgentamain persunas cun in tal profil.

Cunter clausulas abusivas

E terzio vulan els cuntinuar lur cumbat cunter las cundiziuns discriminantas da las plattafurmas da cudeschar grondas. Els na sajan betg cunter talas plattafurmas, accentuescha Andreas Züllig. Per ils hotels pitschens e per cuntanscher novs clients sajan ellas impurtantas. Mo da scumandar als hotels da porscher sin lur atgna pagina internet precis pli favuraivels che quels sin la plattafurma na giaja simplamain betg.

«Quai fiss sco da dir ad in pur ch’el na dastga betg vender ses tartuffels en la butia da ses bain puril pli favuraivel che quai ch’el venda els al grossist. Quai è ina restricziun dal martgà. Nus stuain pudair offrir noss products per il pretsch che nus vulain e là nua che nus vulain». I saja impurtant da pudair rinforzar la atgna pagina internet. Ils pajais vischins hajan gia scumandà talas clausulas. La Svizra stoppia trair suenter per betg avair in dischavantatg, pretenda Züllig. Ella sessiun da primavaira tracta il parlament ina moziun correspundenta.

Tut en tut èn Jürg Schmid sco era Andreas Züllig da buna speranza ch'il 2017 vegn a purtar in lev plus tar las pernottaziuns. Mo sco adina el turissem dependi bler da l'aura. Sche lezza è buna lura saja gia bler pussaivel.