I vegn vi e pli fraid – schelira suenter Pasca

La primavaira tempriva pudess prender ils proxims dis ina fin: In turnigl da pressiun bassa sur il nordost da l’Europa procura tenor SRF Meteo per aria frestga.

Suenter il cumenzament tempriv da la primavaira cun temperaturas autas vegnan quellas a crudar ils proxims dis: Responsabel per quel svilup è in turnigl da pressiun bassa sur il nordost da l’Europa. Ils proxims vegnan vi e pli fraids e per part spetga perfin ina schelira. Per blera flora che flurescha gia è quai tissi.

Sche l’aria fraida resta sur la Svizra datti er schelira

Tenor ils meteorologs da SRF resortia dals models da l’aura cleramain, ch’i vegn pli fraid. Quant engiu che la schelira vegn a vegnir dependa da las notgs che vegnan e quant serain ch’ellas vegnan ad esser.

Las notgs sin mardi e mesemna paran oz anc dad esser ennivladas, en la notg sin gievgia savess quai midar. Lura è da spetgar schelira cun temperaturas tranter -1 e -6 grad. Betg clar è dentant, sche l’aria fraida sa chatta lura anc sur la Svizra. I dat dimena la speranza, ch’i na vegn betg talmain fraid.

50 centimeters naiv sur 1'000 meters

Fin al glindesdi da Pastgas è il cunfin da naiv per il solit tranter 1’000 e 1’500 meters sur mar. A partir dal mardi èsi da far quint cun naiv u granella fin giu en las valladas bassas. Al nord da las Alps centralas ed en il ost èsi sur 1’000 meters pussaivel, ch’i dat 50 centimeters naiv.

RR novitads 12:00