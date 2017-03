«Igl è temp da vegnir or dals foss ideologics»

Jau conced, la refurma ch'il parlament federal ha ussa deliberà e che vegn quest atun a l'urna n’è betg l’ov da Columbus. Anzi, ella è pulit cumplexa, in veritabel act equilibristic.

Cler che mintg'in chatta qua era in pail en la schuppa, ina raschun per dir «na» a la refurma.

« Igl è ussa temp da vegnir viadora ord ils foss ideologics, da chalar da demunisar l'adversari. » Adrian Camartin

Correspundent Chasa federala

Igl è temp da siglir sur l'atgna sumbriva. La sanestra ha fatg quai pass. Quai cun acceptar l'augment da la vegliadetgna da pensiun da las dunnas e la reducziun da la tariffa da conversiun tar las cassas da pensiun.

Era ella ha ussa sa fatg en ch'il sistem cumprovà da la prevenziun per la vegliadetgna cun las trais pitgas AVS, cassa da pensiun e la pussaivladad da sez spargnar per la pensiun, che quai sistem sa mo surviver sch'el vegn adattà a las cundiziuns demograficas ed economicas.

« Siglir sur l'atgna sumbriva, quai ston ussa era ils adversaris da la refurma. » Adrian Camartin

Suenter che tut las emprovas da refurmar il sistem da la prevenziun per la vegliadetgna han fatg naufragi ils davos 20 onns, ha la proposta ch'è ussa sin maisa vairas schanzas da chattar ina maioritad tar las Svizras ed ils Svizzers.

Perquai sun jau persvas: Pli gugent far ussa in pitschen pass enavant cun quella refurma che da far insumma nagut. Pertge in «na» a la refurma na munta betg che tut stat sco enfin oz. In«na», era sche quai para la varianta la pli simpla, è nagut auter ch'in grond pass enavos.