Il BAKOM ha da restituir taglia sin plivalur

L'uffizi federal da communicaziun BAKOM sto pajar enavos la taglia sin plivalur en connex cun las taxas da radio e televisiun. Quai ha decidì il Tribunal administrativ federal.

En il cas concret ha ina persuna pretendì ch'i vegn pajà enavos la taglia sin plivalur, ch'ella ha pajà davent il schaner 2007. Concretamain sa tracta da 45,35 francs.

Tenor la fundaziun svizra per la protecziun da consument n’è anc betg cler, sch'il dretg sin restituziun valia per tut ils pajataxas u sulet per las persunas che pretendan da pajar enavos ils daners.

Il BAKOM examinescha actualmain la decisiun dal Tribunal administrativ federal, ha respundì il post da pressa a l’agentura da novitads svizra sda sin la dumonda correspundenta. Sch’il BAKOM vegn a trair vinavant la decisiun al Tribunal federal n’è anc betg cler.

Tranter ils onns 1998 e 2014 èn vegnidas messas en quint cun las taxas da radio e televisiun onn per onn taxas sin plivalur da tranter 21 e 33 milliuns francs. Dapi ina decisiun dal tribunal federal l’avrigl 2015 èn ils quints vegnids tramess senza taxas da plivalur.

