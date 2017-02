Il concern Georg Fischer augmenta il gudogn per 14%

Il concern d’industria Georg Fischer ha l’onn passà fatg dapli gudogn ch’anc il 2015: Il gudogn è s’augmentà per 14% sin 225 milliuns francs.

Er la svieuta è s’augmentada, numnadamain per 3% sin passa 3,7 milliardas francs. Il concern svizzer haja sa sviluppà il 2016 plainamain en il rom da sias finamiras strategicas per ils onns 2016–2020.

Svieuta e profitabilitad sajan creschidas danovamain e tut las trais divisiuns dal concern hajan contribuì al gudogn. Quai communitgescha il concern svizzer.

Dividenda duai vegnir augmentada da 18 sin 20 francs per aczia

Grazia a quest resultat pon ils acziunaris er quintar cun ina dividenda pli auta da 20 francs per aczia. Quai propona il cussegl d’administraziun. L’onn avant hai anc dà 18 francs per aczia. La radunanza generala dal concern per l’onn da gestiun 2016 è ils 19 dad avrigl.

180 collavuraturas e collavuraturs en Grischun

En Grischun lavuran 180 dad en tut globalmain 14’800 collavuraturs dal concern svizzer Georg Fischer. Il lieu da producziun a Seewis-Pardisla en Partenz construescha 1,5 milliuns armaturas per il diever manual u automatisà.

La Georg Fischer a Seewis saja en tut il mund a la testa da quels che construeschan armaturas da materias sinteticas per l’industria e la distribuziun dad aua da baiver, scriva l’empraisa sin sia pagina en la rait.

RR novitads 08:00