Il Cussegl dals chantuns na vul betg scumandar la burca

Zuppentar la fatscha cun ina burca resta il mument lubì en Svizra. Il Cussegl dals chantuns ha refusà in'iniziativa parlamentara or dal Cussegl naziunal cun 26 cunter 9 vuschs e 4 abstenziuns. Uss resta l'iniziativa dal pievel.

Il cusseglier da la PPS Walter Wobmann vuleva francar en la constituziun che nagin na dastga zuppentar sia fatscha en la publicitad. Uschia fissan scumandads uschenumnadas burcas ed era vels che cuvran la fatscha (niqab).

Ils adversaris han argumentà che burcas sajan strusch da vesair en Svizra. E per il turissem pudessi in scumond esser in problem. Il dumber da turistas ord da pajas islamics creschia. Era saja la cumpetenza qua tar ils chantuns, lez duajan reglar quai tenor basegn, ha argumentà Andrea Caroni (PLD/AR).

La populaziun sa resenta malsegira

Per in scumond era il cusseglier dals chantuns independent Thomas Minder dal chantun Schaffusa. La populaziun sa sentia malsegira sche persunas sajan sa cuvridas la fatscha en la publicitad, ha ditg Minder. Betg la singula dunna che portia ina burca saja in problem mabain la islamificaziun, ha argumentà Thomas Minder. Era il cusseglier dals chantuns Filippo Lombardi (PCD/TI) era per in scumond. Il chantun Tessin conuscha in tal scumond da purtar burca dapi l’emprim da fanadur 2016.

