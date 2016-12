Il Cussegl federal 2017 en nair ed alv

La fotografia uffiziala dal Cussegl federal 2017 vegn quest onn en ina furma da purtret nair ed alv.

La foto cun ils set cussegliers federals - tschintg umens e duas dunnas plus il chancelier federal - mussa mo la part sura da las persunas.

La fotografia uffiziala dal cussegl federal en format aut fa endament in flyer per in toc da teater. Sisum dretg è la fatscha rienta da la nova presidenta da la confederaziun Doris Leuthard da vesair, sanester dad ella il vice Alain Berset.

