Il Cussegl federal vul promover abitaziuns pajablas

Tuttina refusa il Cussegl federal l’iniziativa per «dapli abitaziuns pajablas». Ma el propona al parlament d’augmentar ils credits per la construcziun d’abitaziuns d’utilitad publica. Vinavant refusa il Cussegl federal l’iniziativa «cunter la construcziun sparpagliada» inoltrada dals giuvens Verds.

Il Cussegl federal refusa l’iniziativa inoltrada da l’associaziun da locataris svizra perquai ch’ella na saja betg realistica ed n’era betg confurma a la situaziun dal martgà. Tuttina vesa il Cussegl federal ch’il viver è impurtants per la populaziun e ch’èn bleras regiuns èsi grev da chattar abitaziuns pajablas. Uss sto il Departament federal d’economia, furmaziun e retschertga formular ina consultaziun correspundenta per in credit supplementar.

Iniziativa cunter la construcziun sparpagliada

Il Cussegl federal refusa l’iniziativa dals giuvens Verds cunter la construcziun sparpagliada. El na formulescha era betg ina cuntraproposta. La revisiun da la lescha per la planisaziun dal territori e las adattaziuns planisada bastan per cumbatter la destructuraziun dals abitadis, scriva il Cussegl federal en ina communicaziun.

L’iniziativa dals giuvens Verds pretenda che per enzonar da nov terren da construcziun sto ina medem gronda surfatscha da medema qualitad vegnir enzonada. Era duai la construcziun ordaifer las zonas da construcziun vegnir limitada.

Ir cun velo duai vegnir promovi

Il Cussegl federal ha incumbensà il Departament federal per ambient, traffic, energia e communicaziun da simplifitgar la cuntraproposta tar l’iniziativa da velo. Era duai la cuntraproposta s’orientar vida las leschas areguard las vias da peduns e da viandar.

RR novitads 11:00