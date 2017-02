Il dilemma dals purs

La refurma da las rentas na piglia nagina fin. Quant dess survegnir mintgin ed insumma co duess la renta vegnir finanziada? 2 models èn vegnids discutads en il cussegl naziunal – dus models che mainan dentant ils purs en in dilemma.

Ditg curt e simpel sa differenzieschan ils dus models suandantamain:

ils dus models model 1

model 2

Ritg ni pover - mintgin duai sez finanziar sia renta. Mintgin duai pajar

ina segunda pitga, quai independent da qui che el guadagna. E i duai

vegnir pajà dapli sco fin en ussa. La renta duai vegnir gulivada. - ils ritgs duain era pajar per ils

povers. Mintgin duai survegnir 70 francs dapli al mais tar l’AVS.

Il pur e cusseglier naziunal bernais da la PPS Andreas Aebi è stratg vi e nan. Ad el na cuntenteschan tuts dus models betg. Tar il model 1 vesa el la problematica ch'ils blers purs, ni pia quels che na gudognan tant n'han betg ina segunda pitga. Ina problematica ch'era il parlamentari e pur da la PBD, Duri Campell, vesa.

Dentant cuntentescha a Duri Campell il model 2. Tenor ses quints gudagnassan ils purs la fin finala cun ils 70 francs dapli al mais. E causa che las rentas dals purs e dals auters che na gudognan tant èn pli bassas survegnissan els dapli. Ad Andreas Aebli perencunter na cuntantescha era betg quel model. El disturba che mintgin survegniss ils 70 francs – da quels che han da basegn fin a quels che na badan ina differenza. Per el stuess ins metter ina limita per dar ils raps, uschia ch'i survegnissan propi be quels ils raps che han necessari.

Duos purs – duos opiniuns – dentant in problem vesan tuts dus tar il model 2: Las duas pitgas vegnissan maschadadas ina tranter l’autra.

Dentant ha il cussegl naziunal decis encunter l'augment da l'AVS.

