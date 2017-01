Il rument atomar svizzer pertutga er la Germania

La regenza da la Germania crititgescha la politica d'infurmaziun svizra pertutgant il rument atomar. Las autoritads tudestgas pretendan uss da vegnir involvidas en ils discurs.

Il ministeri dal ambient da la Germania crititgescha che infurmaziuns relevantas davart in deposit final per rument atomar datiers dal cunfin cun la Germania manchian. Plirs plans da la Svizra pertutgian medemamain vischnancas en Germania e tar in tema uschè cumplex e difficil basegnai quai infurmaziuns cleras, ha ditg Rita Scharelühr-Sutter che represchenta la regiun da Wladshut en il Bundestag.

La tschertga dura gia blers onns per in lieu adatta

La Svizra tschertga gia plirs onns per in lieu adatta da deponer rument radioactiv. Enfin la fin da quest onn duai la societad naziunala per il deposit da ruments radioactivs (NAGRA) cumenzar la procedura d’audiziun. L’onn proxim vul il Cussegl federal alura discutar e decider tge lieus che vegnan examinads pli exact. La decisiun finala nua ch’in tal deposit da rument radioactiv vegn è planisada per il 2027. Sin il pli baud il 2050 pudessan uschia vegnir deponids ils prims ruments radioactivs.

RR novitads 08:00