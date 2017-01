Il virustgel sa derasa en Svizra

Il dumber da cas da malsogna è sa dublegià l'onn 2016 sin 70 cumpareglià cun l'onn avant.

Ils pli blers cas haja dà en l’Engiadina ed a Losanna. Quai demussan las pli novas cifras da l'Uffizi federal da sanadad publica. Sche la strategia da la Confederaziun ha disditg en chaussa, n'è dentant betg cler. Decisiv per la strategia saja numnadamain il grad da vaccinaziun e betg il dumber da cas nov da virustgel, ha ditg in pledader da l’Uffizi federal da sanadad publica envers l’agentura da novitads SDA. La finamira è oriundamain stada d'eliminar il virustgel per la fin da l'onn 2015.

Maioritad da la populaziun vaccinada

Per franar la derasaziun dal virustgel en in pajas, stoppian radund 95% da la populaziun esser immun cunter la malsogna. Quai vul dir che 95% da tut ils uffants, minorens e giuvens creschids (cun annada 1964) han survegnì duas vaccinaziuns cunter il virustgel durant lur vita. Tar persunas ch’èn naschidas avant il 1964 quintan las autoritads da sanadad ch’ellas hajan gia gì la malsogna. Lura na devi anc nagin vaccin correspundent.

Malsogna fitg contagiusa

Tenor l’uffizi sa tracti dal virustgel dad ina da las malsognas infectusas las pli contagiusas. Ils virus sa derasan tras l’aria en furma da pitschens daguts u tras il contact direct cun il secret dal nas u la spida da persunas infectadas.

Da princip vala ina persuna infectada gia quatter dis avant ch’ils sintoms tipics cumparan (eczems cun tacs cotschens) ed er anc fin quatter dis pli tard sco contagiusa.

Cumplicaziuns pussiblas

Savens dettia inflammaziuns da l’ureglia da mez. Il mender cas sa il virustgel procurar per malcostas. En cas extrems saja pussaivel da survegnir in’inflammaziun dal tscharvè onns pli tard.

En l’entir mund moran mintg’onn radund 158’000 persunas en consequenza dal virustgel.

