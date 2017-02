Ils purs svizzers mulschan pli pauc latg

L’onn passà han ils purs da latg mulschì 3,4 milliardas kilos. Quai èn 1,5% pli pauc che l’onn avant, ha communitgà la confederaziun.

L'onn 2016 hai anc dà 20'987 producents da latg en Svizra. Radund 780 manaschis han dà si la producziun da latg l’onn passà. La raschun è il bass pretsch dal latg. Actualmain survegn in pur radund 54 raps per in kilo latg.

Sur tut damain chaschiel

Il pli fitg è la producziun sa reducida tar il chaschiel. Il latg che vegn duvrà per far chaschiel è sa reducì per 3%. Ils exports da chaschiel èn s'augmentads per 2,5% ed ils imports per 4,9%.

Era sa reducida è la producziun da latg per quarc (-1,3%), per latg da consum (-0,9%), tar groma da consum (-2,3%), tar jogurt ( -1,8%), per auters products da latg frestg (-1,5%) sco era tar paintg(-1,9%).

