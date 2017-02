Impressaris èn puspè optimistics

Il barometer da conjunctura da l'ETH Turitg è creschì per passa 5 puncts sin 107,2 puncts, quai ha communitgà l'Institut da perscrutaziun da la conjunctura, KOF.

Il favrer ha il barometer da conjunctura fatg in sigl da 5,2 puncts sin il stan da 107,2 puncts. Quai è il pli aut stan dapi l'onn 2013. Cun quai vegn signalisà in svilup surproporziunal per l'economia svizra. Il schoc dal franc da l'entschatta dal 2015 para cun quai dad esser surmuntà.

Sursiglir cuntegn supplementar Il barometer da conjunctura Il barometer da conjunctura dal KOF è in indicatur tempriv per il svilup da la conjunctura svizra. I è in index cun datas rimnadas ch'è mess ensemen da 272 singuls indicaturs.

La valur dal barometer giascha cun quai lunsch sur quai ch'è stà spetgà. Economs avevan prognostitgà in stan dal barometer tranter 102 e 104 puncts. Las pli fermas contribuziuns positivas vegnian il mument or da l'industria, suandà cun gronda distanza da la hotellaria. Contribuziuns lev positivs vegnan dal sectur da finanzas, da l'economia d'export e da l'industria da construcziun, fertant ch'indicaturs dal consum naziunal èn stads quasi medems cumpareglià cun il mais avant.

