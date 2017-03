In nov «star» en l’aria

Davent da venderdi sgolan uffizial duas dronas tranter dus ospitals a Lugano. Las dronas duain transportar provas da labors. Nossa posta duai en avegnir però anc adina vegnir sco usità cun il postin. La drona na saja betg in privel per la professiun.

La drona

Diameter da 80 cm

Transports fin a 2 kg

Po sgular maximal 20 km

Sgola cun ina sveltezza da 10 meters per secunda

Ils cumonds vegnan via ina app

Sche l’electronica na funcziuna betg pli sche vegn in paracrudada en acziun

Na sgola betg gugent cun trid'aura

Pudess sgular la notg, fa quai dentant be sch'i fa propoi da basegn

Ils ospitals da Lugano èn ils emprims che fan diever d'ina drona. Dentant saja la Posta en discussiun per divers auters projects a Lugano sco era en auters chantuns. Sch'i dettia projects en Grischun na vuleva ella betg dir.

« Nus transportain 122 milliuns pachets l’onn. Quai na fa betg segn da manar la posta cun la drona. La drona resta in product da nischa. » Claudia Pletscher

manadra dal svilup ed innovaziun tar La Posta Svizra

La drona saja in supplement per la fatschenta centrala da la Posta. Quant ch'il project custa na sa la posta sez betg, di Claudia Pletscher. Ils custs sa laschan pir eruir cura che la drona è propi en acziun. I saja però pli effizient ch'il transport cun l'auto.

Ina hotline per la drona

Per ch'ils da Lugano na tiran betg in sigl sche tuttenina dronas sgolan vi e nà, han ins orientà las chasadas. Ins haja schizunt endrizzà ina hotline per dumondas, che saja era vegnida duvrada.

Avant dus onns han ins gì l’idea per la drona da transport tranter ils dus ospitals. Dapi mez mars ha la Posta fatg ensemen cun la cuminanza dals ospitals EOC ed ils producents da dronas Matternet tests cun dronas da transport. Per la segirezza dals sgols è anc involvà l’uffizi federal per aviaziun civila. Propi duvradas vegnan las dronas davent dal 2018.

