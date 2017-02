Informatica bainprest obligatoric en gimnasis?

Actualmain è l'informatica sulet in rom cumplementar al gimnasi e po vegnir elegì dals scolars a moda facultativa. Sch'i va tenor veglia dals directurs chantunals d'educaziun vegniss il rom informatica obligatorics als gimnasis.

Sco quai che la conferenza svizra dals directurs chantunals d'educaziun publica scriva dettia dentant aspects da l'instrucziun d'informatica che sajan relevants per tut ils gimnasiasts e las gimnasiastas.

I na gaja betg be per enconuschientschas d’applitgader sco per exempel elavuraziun da texts mabain per la basa da l’informatica. Latier tutgian ils elements dal linguatg da programmar, la chapientscha davart las raits da computer u aspects da segirezza.

La conferenza ha perquai tramess en consultaziun in sboz per in plan d'instrucziun da basa. L'october decida la conferenza lura sin fundament dals resuns sche l'informatica vegn obligatorica u betg.

