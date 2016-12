Kappelen: Planisà ulteriur center federal per requirents d'asil

La Confederaziun saja sa cunvegnida cun il chantun Berna e cun la vischnanca d'avrir in center a Kappelen, datiers da Lyss.

Tenor il Secretariat da stadi per la migraziun duai il center porscher alloschi per fin 270 requirents. El duaja vegnir avert il 2019. Quest bajetg vegn gia ussa duvrà sco center transitoric per requirents d'asil. Il chantun Berna vul ussa vender il bajetg a la Confederaziun che duai adattar e restaurar il bajetg.

Berna ha gia in center federal

L’auter center federal per requirents d’asil en il chantun Berna sa chatta en l’anteriur ospital Ziegler en la citad da Berna. Il matg 2016 era el vegnì avert. Davent da la stad 2017 duai quel porscher alloschi a 350 requirents d'asil.

