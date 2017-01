Klaus Wildbolz mora cun 79 onns a Vienna

Fatg enconuschent Wildbolz han cunzunt serias da televisiun sco «Schlosshotel Orth» u «Der Bergdoktor». Ed en ils onns 70 aveva el era moderà il quiz da l'ARD «Schnickschnack».

Klaus Wildbolz derivava d'ina meglra famiglia da Berna. Naschì era el dentant a Vienna. Ensemen cun ses frar schumellin Jost Wildbolz, in enconuschent fotograf aveva el tranter auter visità in internat a San Murezzan. Suenter sia scolaziun d'economia ha el abdolvà in studi al Reinhardt Seminar. Suandà èn lura ses emprims pass en il teater. Las emprimas giadas passà si è el lura tar il Stadttheater Luzern, a Stuttgart, Düsseldorf, Berlin e Vienna.

Sia clamada ha el dentant chattà svelt en la televisiun. Sco moderatur da l'emissiun dad ARD "Schnickschnack" è el vegnì enconuschent. Pli tard ha el giugà tar producziuns da televisiun sco "Schwarzwaldklinik", "Derrick" e "Traumschiff".

L'onn 2000 ha el lura callà cun sia carriera da televisiun. Ditg è quai dentant betg ì. Gia l'onn 2004 è el puspè cumparì en serias da televisiun ed era en blers films da Rosamunde Pilcher.

