L’autur e spiritual Kurt Marti è mort la sonda en la vegliadetgna da 96 onns. Quai ha confermà sia famiglia.

Ils onns 1960 e 1970 ha el scrit poesias en dialect bernais ed ha publitgà quellas en ils cudeschs «rosa loui», «undereinisch» e «wo chiemte mer hi?». Ils dis da litteratura a Solothurn han deditgà in omagi a Kurt Marti l’onn passà. Quai a chaschun da ses 95avel anniversari.

Marti è naschì il 1921 ed ha visità ensemen cun Friedrich Dürrenmatt il gimnasi liber a Berna. Silsuenter ha el studegià in onn giurisprudenza, avant ch’el è sa decis per in studi da teologia.

