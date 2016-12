L'armada svizra ha memia paucs recruts

Passa 6000 umens vulan quest onn far servetsch civil. L'armada è da l'avis ch'il servetsch civil saja memia attractiv.

Dapi 5 onns crescha il dumber da las persunas che vulan far in servetsch civil enstagl da la recruta cuntinuadamain. L'armada duvrass en sasez mintg'onn 18'500 persunas che fan la recruta.

« Pli bleras persunas che vulan far servetsch civil e pli paucs che stattan a disposiziun per l'armada. » Daniel Reist

Pledader da l'armada

Sch'i haja pli paucs na possia la recruta betg funcziunar sco giavischà. Quest on manchenta l'armada questa finamira per pauc. Per l'armada è cler ch'il servetsch civil è memia attractiv.

Dumber da «zivis» crescha ad in crescher

L'onn 2011 han anc 4'670 persunas fatg servetsch civil. L'onn passà eran quai gia 5'836 e quest onn passa 6'000. Davart ils motivs sappian ins mo specular, di Thomas Brückner da l'Organ executiv dal servetsch civil.

L'organ executiv dal servetsch civil dat dentant da ponderar ch'i na veglia betg dir ch'ina persuna che na possia betg far servetsch civil giaja automaticamain a far la recruta. La finala dettia era anc la pussaivladad da na far nagin servetsch. Plinavant haja il Cussegl federal gia trais giadas constatà ch'il servetsch civil na pericliteschia betg l'armada.

