L’armada vul modernisar il sistem da mobilisaziun

Entaifer diesch dis duain 35’000 commembers da l'armada esser pronts per l’engaschi. Quai è la finamira da la nova refurma d'armada.

Il Cussegl federal ha lantschà il sistem da mobilisaziun necessari. Cun ina midada en l’ordinaziun ha il Cussegl federal reglà ils detagls da la registraziun. Uschia vegn il numer d’AVS, la funcziun en l’armada, l’adressa, il numer da telefon e l’adressa d’email registrads en il sistem da mobilisaziun dal Departament da defensiun. Cun quest sistem nov pon ils stabs da crisa e furmaziun cun in dispositiv da prontadad vegnir mobilisads pli svelt. Il model nov duai valair a partir dal cumenzament dal 2018.

Dapli scolaziun pratica per il cader

In dals puncts centrals da la refurma è la scolaziun dal cader. Uschia duai la scolaziun da cader er per absolver l’ultim grad vegnir absolvida cumplet en ina scola da recruta.

Sbassar la limita da vegliadetgna

La limita da vegliadetgna per far la mustra ed er per far la recruta duai vegnir sbassada per in onn. Ed era duai vegnir pussibilità d’entrar pli flexibel en il servetsch militar. Las midadas duajan entrar en vigur l’emprim da fanadur 2017.

RR novitads 14:00