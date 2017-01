L'inventader dal «Duromatic», Jacques Kuhn è mort

L'inventader da l'avnaun a vapur «Duromatic» ha manà l'interpresa da famiglia turitgaisa durant decennis. L'onn 1984 era el lura sa retratg.

Jacques Kuhn è stà in inventader e piunier el saja stà l'entira vita marveglius ed entusiastics. 1947 è el sco um da 28 onns entrà en la fatschenta da famiglia ed ha manà la fatschenta ensemen cun ses frar enfin 1984.

Sco inschignier da construcziun da maschinas ha el influenzà la fatschenta. El n'haja betg agì sco manager or dal biro mabain saja stà notgs en e notgs ora vid lavurar ed empruvar ora novas ideas en il labor. Savens haja el para er fatg quai a chasa vid l'atgna platta. Uschia haja el er inventa il ventil da penna ch'è necessaris per il «Duromatic». Quel è vegnì lantschà l'onn 1949 ed haja procura fermamain per il success da la fatschenta.

Fundaziun da l'institut da Tibet

Sper sia lavur è Jacques Kuhn er sengaschà per la cuminanza tibetana. Ils onns 60 ha la famiglia Kuhn retschàvì blers fugitivs dal Tibet en il Tösstal ed il 1968 è vegnida averta là l'emprima claustra benedida dal Dalai Lama en l'Europa.

Questa claustra vala anc adina sco center cultural per tibetans en exil ch'èn en Svizra. Il Dalai Lama ha gia 13 giadas visità questa claustra ed è era gia stà sin visita tar la famiglia Kuhn.

