«L'islam na pretenda nagina burca»

La Sontga Scrittira na cuntegn nagins indizis che las dunnas ston cuvrir lur fatscha. Quai di l'imam Mustafa Memeti. El pregia in islam modern en sia moschea en la «Chasa da las religiuns» a Berna.

Mustafa Memeti (55) è oriund da la Serbia ed ha studegià dretg islamic en numerus pajais sco en Siria, en Tunesia ed en l'Arabia Saudita. En Svizra viva el dapi 19 onns e dapi 12 onns ha el era il pass svizzer. L'imam s'engascha per in islam modern che sa distanziescha dal extremissem e dal terrorissem.

«La burca è plitost tradiziun che religiun»

Ord vista teologica n'ha dettia en la Sontga Scrittira dal islam nagins indizis che las dunnas stoppian zuppentar lur fatscha, di Mustafa Memeti. Anzi: En in text saja scrit che las dunnas duain mussar lur identitad.

En Svizra portian fitg paucas dunnas ina burca, constatescha l'imam. Tar muslims fitg conservativs saja quai segir anc il cas. Aber Mustafa Memeti accentuescha che cuvrir la fatscha cun ina burca derivia plitost da tradiziuns e da la cultura e na saja betg in'obligaziun da la religiun islama.

Scumandar la burca - gea u na?

Dapi la stad vala en il chantun Tessin in scumond da burca. Il cussegl dals chantuns ha refusà oz in'iniziativa parlamentara da Walter Wobmann (PPS) per in scumond da cuvrir la fatscha en lieus publics en Svizra.

Giud maisa n'è il tema burca dentant betg: Actualmain rimna in comité enturn Wobmann suttascripziuns per in'iniziativa che vul scumandar da zuppentar la fatscha. Enfin ils 15 da settember han els temp da rimnar las 100'000 suttascripziuns.

RR actualitad 12.00