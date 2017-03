L'UBI ha survegnì il 2016 19 reclamaziuns dal public

L'instanza independenta da recurs da radio e televisiun ha cun quai survegnì set reclamaziuns pli pauc che l'onn avant.

L'instanza independenta da recurs da radio e televisiun, UBI ha survegnì l'onn passà 19 reclamaziuns dal publicum. Quai èn set damain che l'onn avant. Tar tut ils recurs èsi ì per emissiuns da l'SRG, sco quai ch'i ha num en il rapport annual. La premissa per in process tar l'UBI è ch'i è ordavant gia vegnì inoltrà plant tar il servetsch da mediaziun. 6% da quests recurs èn vegnids tratgs vinavant.

Tar las 28 proceduras ch'èn vegnidas terminadas l'onn passà ha l'instanza constatà in surpassament dal dretg. L'onn avant eran quai anc stà trais. Tar quest recurs èsi ì per il problem che las persunas crititgadas n'hajan betg gì la chaschun da s'exprimer en chaussa. Uschia na saja er betg pussibel per il publicum da sa far in atgna opiniun.

