L'Uniun purila retira l'iniziativa «per la segirtad alimentara»

Il Cussegl dals chantuns ha acceptà la cuntraproposta directa. Quai è stà cundiziun per retrair l'iniziativa.

La cuntraproposta dal Cussegl dals chantuns areguard l'iniziativa populara per segirezza alimentara vegn avant il pievel. Il cussegl naziunal è suandà la chombra pitschna ed ha approvà cleramain il concept extendì per rinforzar la segirezza alimentara. Ord quai motiv ha l'Uniun purila svizra retratg sia iniziativa «per la segirtad alimentara».

Uschia po il pievel decider davart in nor artitgel en la constituziun federala. Quel duai descriver las cundiziuns per producir victualias e per garantir il provediment da la populaziun svizra. La votaziun è probabel il settember.

BirdLife Svizra, Pro Natura e WWF Svizra beneventan questa decisiun. Ella rinforzia la necessitad d'ina agricultura ecologica e confurma al lieu e sustegnia l'actuala politica agrara, d'ambient e da la planisaziun locala da la Confederaziun.

RR novitads 12:00