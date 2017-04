La BVZ Holding augmenta il gudogn per 11,5%

Oz, 17:10

CDM / Lea Livers

Cun ina svieuta da 143 milliuns francs vegn la BVZ Holding SA dad augmentar la svieuta da l’onn passà per 2.3%. Tar il gudogn noda la BVZ in augment da 11,5% ed in gudogn da 8,7 milliuns francs. Per l’onn actual quinta la BVZ Holding SA da pudair preschentar sumegliantas cifras sco per il 2016.