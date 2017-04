La clav per lunga vita da lavur: Scolaziun er per lavurers da 50+

Tgi ch’è 50 ni pli vegls e perda sia plazza ha grondas difficultads da chattar ina nova. Travail Suisse pretenda perquai mesiras per megliurar la situaziun.

La statistica da dischoccupaziun mussa cleramain: Entant che mo 2,3% dals giuvens tranter 15 e 24 onns e 14,1% dals dischoccupads ella vegliadetgna tranter 25 e 49 onns eran il mars dapli ch'in onn senza lavur, nudava la quota tar ils dischoccupads da 50 e pli vegl 26,8%.

Per Adrian Wüthrich, il president dal sindicat TravailSuisse è perquai cler, ch'i dovra ussa mesiras per megliurar las schanzas dals emploiads pli vegls sin il martgà da lavur. Quai saja era en l'interess da l'economia. Lezza saja confruntada cun la demografia.

Ils emploiads en Svizra vegnian adina pli vegls ed il medem mument duaja l’immigraziun vegnir restrenschida:

« Cun quai vegnan ils emploiads pli vegls adina pli impurtants per il martgà da lavur e nus duvrain lur forza da lavur enfin a lur pensiunament. » Adrian Wüthrich

president dal sindicat Travail Suisse

Emploiads vegls da grond'impurtanza

I saja perquai impurtant ch'ils manaschis investeschian era en ils emploiads pli vegls e che lez sappian er profitar da la furmaziun supplementara. Mo i dovri anc dapli.

Adina dapli clamadas ch’ins haja emprendì svaneschian pli e pli. E qua dovri era cussegliaziun per ils emploiads. Quai per exempel per respunder a la dumonda: Tge duai jau far sche mia clamada n’è betg pli dumandada?

Qua vuli er il posts da cussegliaziun professiunala

Qua na gioghian betg mo las interpresas mabain er ils post da cussegliaziun professiunala chantunals ina rolla decisiva, di Wüthrich.

En vista da la 3. conferenza naziunala davart la situaziun dals emploiads pli vegls che ha lieu l'autra emna ensemen cun ils patruns e Cusseglier federal Johann Schneider-Ammann spetga Wüthrich perquai in clar signal dals patruns: «I dependa uss dals patrun,s sch’els èn pronts da resguardar la preferenza per indigens sco quai ch’ella è formulada en la lescha.»

Smanatscha cun termin da visada pli lung

Sche betg veglia Travail Suisse pretender ina prolungaziun dal termin da visada per ils emploiads pli vegls. Ils emploiads pli vegls èn en privel dad vegnir relaschads sch’els n’adempleschian betg pli las cundiziuns spetgadas. Mo sch'i dat in termin da visada pli lung èn ils patruns forsa plitost pronts d’investir en ils emploiads pli vegls.

Che quai pudessi avair gist l'effect cuntrari, numnadamain ch'ils emploiads pli vegls chattan mo anc a moda greva ina plazza nova na crai el betg. L'economia saja dependenta dals emploiads pli vegls e n'haja naginas letgas che da s'occupar meglier dad els.

RR actualitad 17:05