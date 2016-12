La CS paja 2,5 milliardas dollars a clients americans

Sco quai che la banca communitgescha paja ella ultra da quai indemnisaziuns da 2,8 milliardas francs.

La banca gronda svizra po far in stritg sut la dispita per ipotecas marschas en ils Stadis Unids. Sco quai che la banca ha communitgà paja ella in chasti da rodond 2,5 milliardas francs. Ultra da quai indemnisaziuns da bun 2,8 milliardas francs per clients americans. Questa summa vegn ad influenzar fermamain il quint dal davos quartal da la Credit Suisse.

Er la «Deutsche Bank» sto pajar

La banca tudestga «Deutsche Bank» sto pajar en la medema chaussa 3 milliardas francs chasti e 4 milliardas indemnisaziuns.

Ils chastis per la Credit Suisse e la Deutsche Bank èn entant pli pitschens ch'oriundamain quintà. Las dispitas sa refereschan al temp avant la crisa da finanzas l'onn 2008.

RR novitads 09:00