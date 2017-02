La CS stritga 5'500 plazzas

Las 5'500 plazzas duain vegnir stritgadas primarmain tar collavuraturs externs. Quai è la consequenza dal curs da spargn che la banca ha il mument. Entras quai ha la banca gia pudì spargnar 1,9 milliardas.

L'onn passà aveva la Credit Suisse stritgà 7'250 plazzas cumplainas. Quest onn duessan ulteriuras 5'500 plazzas suandar. Las plazzas vegnian dentant betg bajegiadas giu primarmain tar la banca sezza mabain uschia che la banca desdi la collavuraziun cun fatschentas e collavuraturs externs.

La CS ha la finamira da spargnar il 2016 1,4 milliardas ed enfin l'onn 2018 dapli che 4,2 milliardas, per gulivar il nausch resultat da l'onn 2015. Per l'onn 2016 haja la banca reussì la finamira. Ella ha spargnà passa 1,9 milliardas ed ha uschia schon bunamain cuntanschì la mesadad da la finamira enfin l'onn 2018.

Tar las 7'250 plazzas tutgan sur tut plazzas da cussegliaders ed auters incumbensads. La banca sezza ha cun 47'170 numnadamain be radund 1'000 plazzas pli pauc che l'onn 2015.

Il trend da las cifras cotschnas cuntinuescha

Per l'onn 2016 scriva la Credit Suisse ina sperdita da 2,44 milliardas francs. Il chasti da milliardas pervi da la dispita d'ipotecas cun ils Stadis Unids numna la banca gronda sco motiv principal. La restructuraziun da la banca haja producì custs en l'autezza da radund 540 milliuns francs. Ma er las fatschentas da la banca n'èn betg idas bain, scriva la CS.

L'onn 2015 ha la banca gì anc ina pli gronda sperdita da 2,94 milliardas francs. Là ha sur tut la rectificaziun da la valur procurà per la sperdita. Quai che pertutga las fatschentas è la banca dentant stada meglier vidlonder l'onn 2015.

La banca ha gì l'onn 2015 in gudogn avant taglias da 4,2 milliardas. Per l'onn 2016 datti là be 615 milliuns ed è uschia bler pli bass. Sur tut vegnì mender è la banca d'investiziuns e las fatschentas cun l'administraziun da la facultad en la regiun da l'Asia e Pazifik. Sa megliurada è la situaziun da las fatschentas en Svizra ed en l'administraziun da la facultad internaziunala.

