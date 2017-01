La moschea An’Nur – portas restan anc avertas

La moschea da An'Nur a Winterthur po uss tuttina restar en sias localitads actualas. L’uniun culturala An’Nur e la locataria dal bajetg èn sa cunvegnidas avant ina autoritad da mediaziun.

Las partidas sajan sa cunvegnidas sin ina ultima prolungaziun dal contract. Quai ha la dretgira districtuala da Winterthur ditg sin dumonda da l’agentura da novitads sda. Quant ditg che la prolungaziun vala n’ha la dretgira betg vulì tradir.

Uschia vegn il contract da locaziun gia prolungà per la segunda giada. Avant trais onns aveva la locataria, ina pitschna firma d’immobiglias, laschà scader il contract.

Gnieu da tendenzas radicalas

La moschea da An’Nur ha procurà pliras giadas per lingias grassas en connex cun giuvenils che han bandunà la Svizra per sa participar la dschihad. Ils 2 da november aveva la polizia fatg ina razzia ed arrestà in imam. Quel duai avair appellà en in predi, da mazzar ils muslims che na resguardan betg ils temps d’uraziun.

