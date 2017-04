La PBD sustegna la strategia d'energia 2050.

Da lur radunanza a Pratteln han ils delegads da la Partida burgais-democratica decis la parola gea senza cuntravusch.

La strategia d’energia saja in emprim pachet da mesiras per la midada d’energia. La midada sin il sectur da l’energia è dapi onns ina da las finamiras strategicas da la partida. En il center stettian sur tut la promoziun d'energias regenerablas sco era l'augment da l'effizienza da l'energia, ma era l'abandun da l'energia nucleara. Il suveran svizzer decida ils 21 da matg en chaussa.

Partida fulla via

Da la radunanza da delegads ha la partida era mussa il cumpass per lur futur. Uschia stettia la PBD «cleramain per il svilup burgais e sa distanziescha cun ina politica orientada a las schliaziuns dal populissem sanester e dretg».

Il president da la partida, Martin Landolt haja ditg en ses pled da bainvegni che nagin en Svizra duai esser in sclav – n'er betg in sclav d'ideologias. Perquai dovria in center pragmatic, nua che sur tut la PBD s'engaschia per giudizzi e svilup.

