La PPS di na a la strategia d'energia

La PPS Svizra ha clamà ses delegads ad Appenzell - per prender schlantsch en il cumbat cunter la lescha d'energia. «La PPS è plaina d'energia», cun quests pleds ha il president da la PPS, Albert Rösti, beneventà ils delegads a la radunanza en l'Appenzell. La partida populara svizra sa prepara sin la votaziun davart la lescha d'energia.

Strategia bler memia chara

La classa mesauna stoppia pajar milliardas pervi da la strategia d'energia 2050, ha il president da partida Albert Rösti ditg tar l'avertura da la radunanza da delegads. Il Cussegl federal sfalsifitgeschia ils fatgs e la partida vegnia a cumbatter cun tut ils meds las midadas vi dal sistem d'energia. 322 delegads han sustegnì la parola na e 4 èn s'exprimids encunter.

En l'invit a questa radunanza aveva la PPS discurrì che la strategia d'energia 2050 custia ina summa enorma da radund 200 milliardas francs ils proxims 30 onns. Tranter auter numna la PPS l'Associaziun da las ovras electricas svizras, AES sco funtauna. L'AES reagescha sin questas pretensiuns.

Reacziun da l'Associaziun da las ovras electricas svizras

«La PPS maschaida las cifras», di l'AES. La partida populara sa refereschia sin in studi che l'associaziun haja fatg il 2012 e simplifitgescha quest a moda massiva. Uschia na constettian las cifras betg pli. La PPS zuppentia per exempel che la mesadad da quest custs pertutgian il mantegniment da la rait electrica. Quest'infrastructura stoppia uschia ni uschia vegnir mantegnida - cun u senza strategia d'energia. La AES punctuescha ch'ella sustegnia la strategia d'energia 2050. Il provediment d'energia en Svizra daventia pli durabel, pli effizient e pli indigen, scriva l'Associaziun da las ovras electricas svizras. In gea a quella saja er in gea a las ovras idraulicas.

Davart la lescha d'energia vuscha il suveran svizzer ils 21 da matg 2017.

