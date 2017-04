La regenza dal chantun Vad ha in nov bajetg

Oz è il nov bajetg dal Cussegl grond vegnì inaugurà a Losanna. Durant 15 onns aveva la regenza stuì tegnair lur sessiuns e sesidas en l'exil.

150 cussegliers e cusseglieras èn sa radunadas oz avantmezdi per l'emprima seduta en la nova sala. Il suentermezdi èn las portas er avertas per la populaziun. Per l'inauguraziun han ils responsabels tschernì il di da venderdi sontg, perquai ch'il chantun Vad fa part dapi ils 14 d'avrigl 1803 a la Confederaziun.

Il vegl bajetg dal Cussegl grond era brischà giu avant 15 onns. Divers recurs avevan retardà la construcziun dal nov bajetg.

RR novitads 16:00