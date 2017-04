La Reka patescha d’in project da digitalisaziun

La Cassa svizra da viadi Reka ha cuntanschì l'onn passà in resultat equilibrà. Ils giasts n’han betg mancà, dentant custa la modernisaziun dals daners Reka bler. Quai annunzia l’interpresa en occasiun da sia radunanza generala a Basilea.

Bain ha la Reka gudagnà dapli cun ils giasts e cun venditas d'immobiglias il 2016. Las entradas sajan creschidas per passa 3% sin 72 milliuns francs, scriva l'interpresa. La perdita da manaschi hajan els pudì reducir per in terz sin 3,5 milliuns francs, cumpareglià cun l’onn avant.

Modernisar ils daners Reka custa

Dentant ha la Cassa svizra da viadis era impundì ina gronda summa en il project per digitalisar ils daners da Reka. L'atun proxim duai il daner Reka 3.0 lura esser avant maun. Cun quel duain las 3 furmas da daners Reka-Check, Reka Rail e Reka-Lunch - era funcziunar senza daner blut.

