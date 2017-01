La vaccinaziun profilactica vegn optimada

La populaziun svizra po vegnir protegida anc meglier da malsognas infectusas. Per cuntanscher quai ha il Cussegl federal approvà ina strategia naziunala per vaccinaziuns. La strategia sa basa sin trais pitgas: dapli engaschi dals acturs, infurmaziuns objectivas ed access pli simpel a vaccinaziuns.

Vaccinaziuns tutgan tar las mesiras las pli effectivas per sa proteger da malsognas sco difteria, tetanus, polio u vidrustgel. Grazia a la qualitad dals vaccims èn singulas malsognas extirpadas u almain sa sminuidas fitg.

En l'avegnir duain ils spezialists da sanadad survegnir ina rolla pil impurtanta per realisar la strategia. Medias e medis èn intimads da tractar sistematicamain il tema vaccinaziun tar lur pazients. Uschia duai il status da vaccinaziun adina esser sin in stan il pli actual.

Er ina rolla marcanta duai giugar las infurmaziuns che vegnan dadas a la populaziun per optimar la vaccinaziun profilactica. En quai connex vegn er promovì l'attest da vaccinaziun electronic. La strategia naziunala prevesa er ch'ils geniturs vegnan sensibilisads per vaccinaziuns, per exempel tar l'annunzia en ina canorta d'uffants.

