La Val Maderana è il mument isolada dal rest dal mund

Oz, 17:23

SDA / Gionduri Maissen

La via tranter Amsteg e Bristen en la Val Maderana chantun Uri resta serrada per pliras emnas suenter ch'ina bova ha destruì la via en la val. Ils 450 abitants da Bristen èn isolads dal rest dal mund. Per els vegn construì ina colliaziun d'urgenza.