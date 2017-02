Landquart: Quatter tschiervs spindrads ord chanal

Tschintg tschiervs èn crudads sonda suentermezdi en in chanal a Landquart. Quatter dad els han pudì vegnir spindrads il tschintgavel è mort en la chanal.

Curt avant las 16:00 uras la sonda suentermezdi ha ina abitanta anunztgà a la polizia chantunala che tschiervs sajan saglids en la chanal dal aual da mulin. En tut èn tschintg tschiervs vegnids tschiffads da l'aua ed en sa tschentads en ina chasa nua ch'i sa chatta in rastè da merda. Entras il servetsch da pichet da l'implant electric è l'aua vegnida manada enturn en in auter lieu, quai ha la polizia chantunala communitgà.

Trais tschiervs han pudì sa spendrar sur il rastè ed ina tschinta da transport en il local da servetsch en l'emprima auzada dal bajetg. Là èn els dentant stads serrads en. La surveglianza da chatscha e la polizia chantunala han drizza en per ils animals ina via da fugir. Sin quella via han els bandunà la notg il local.

In dals tschiervs ch'era vegnì franà dal rastè ha pudì scappar sur il chanal cura che qual n'ha betg pli gì en tant'aua. Il tschintgabel tschierv è stà mort.

Tenor il survegliader da chatscha èn ils tschiervs probablamain vegnids spuentads da chauns u viandants.

RR novitads 16:00